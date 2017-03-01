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﻿太空漫遊不是夢 SpaceX明年送兩客征月

2017-03-01 列印
美聯社
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太空漫遊不是夢！美國太空科技公司SpaceX創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk），明年底發射太空船接載兩名自費的「私人公民」上太空，環繞月球飛行一星期，但不會登月。馬斯克拒絕披露兩名太空旅客的身份，也沒有透露涉及多少旅費，只稱兩人是互相認識的，不是荷里活圈中人，並已支付了「一大筆」可觀的款項作為訂金。兩人今年會開始進行一連串升空前的準備工作，包括檢驗身體及接受訓練。按計劃，公司會讓二人坐在「飛龍號」太空艙，由「獵鷹」重型火箭發射升空，馬斯克指，那是繼上世紀「太陽神」計劃的「土星五號」火箭後，最強力的征月火箭。
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