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﻿明朝五彩魚花瓶拍賣 780萬成交

2017-03-01 列印
網上圖片
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　　在英國伯明翰拍賣的一個陶瓷花瓶，最初被誤以為是複製品，估值只得一千八百英鎊（一萬七千三百港元），但被競投人士認定為中國明朝珍品，即升價四百五十倍，最終以八十一萬鎊（七百八十萬港元）成交。這個五彩魚花瓶被評估為嘉靖皇帝年間製，介乎一五二一至一五六七年，由於是明朝珍品，吸引大批準買家競投。除了現場買家外，來自遠東地區人士亦以電話或透過網上出價，其中一名買家更親身從日本飛來參與。花瓶結果由一名以電話競投的人士透過翻譯出價奪得。
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