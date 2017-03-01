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﻿羅馬鬥獸場百萬年薪請總監

2017-03-01 列印
美聯社
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　　意大利羅馬著名遺蹟鬥獸場聘請總監，接受全球各地有興趣人士申請，雀屏中選的申請人可獲四年合約，年薪高達十四萬五千歐羅（近一百一十九萬港元）。文化部長弗蘭切斯基尼宣佈這個職位空缺時還表示，除了年薪外，獲聘人士有機會額外獲得三萬五千歐羅獎金（二十八萬七千港元）。意大利政府為改善各博物館及紀念碑的管理層效率，開放高層職位予外界競逐，不分國籍，過往此等高職只限於意大利人申請。
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