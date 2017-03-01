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﻿前蘇聯體操女王財困賣獎牌

2017-03-01 列印
美聯社
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　        被譽為「體操之母」、身高僅四呎十一吋的前蘇聯體操選手奧嘉高拔（Olga Korbut），把體操生涯奪得的三十二個獎牌拍賣，當中包括她在一九七二年德國慕尼黑奧運，年僅十七獲得的其中兩個金牌及一個銀牌，全部獎牌以三十三萬三千五百美元（約二百五十八萬五千港元）成交。今次拍賣由海瑞得拍賣行在網上進行，眾多體操獎牌中，成交價最高的奧運女子團體體操金牌，以六萬六千美元（五十一萬一千五百多港元）售出。
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