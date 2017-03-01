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﻿YouTube網民 日均睇片時數破10億

2017-03-01 列印
網上圖片
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        美國Google集團旗下影片分享網站YouTube周一宣佈，網民透過該網站觀看影片的時數，平均每天突破十億大關，是該網站的一個重要里程碑。YouTube副總裁古德羅在網上發文形容，「如果你坐在椅上，對着電腦登入YouTube看影片看足十億小時，即是需要超過十萬年。」線上播放影片服務需求量急升，YouTube近年亦推陳出新，例如由今年二月起，讓擁有超過一萬名訂閱者的頻道管理人，利用專門為流動裝置設計的應用程式，進行串流播放，此舉明顯是要向網站facebook和Twitter的串流直播服務發出挑戰。
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