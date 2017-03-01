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﻿大馬警正尋金正男「三奶」助查

2017-03-01 列印
■大馬警方正尋找徐英羅（左）助查。 網上圖片
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　　北韓領袖金正恩的同父異母兄長金正男在馬來西亞遇害至今兩星期，謎團仍未解開。馬來西亞警方正尋找被指是金正男「三奶」的徐英羅協助調查，消息指她沒有陪同金正男前往馬來西亞，目前身在澳門。而三名被捕疑犯預料今日被正式控以謀殺罪。

　　據悉，四十一歲的徐英羅來自平壤，曾在北韓高麗航空公司任職機艙服務員，隨後在北韓對南韓特工部門任職，自二○○一年起成為金正男的貼身保鏢，同年金正男涉嫌使用假護照在日本被捕時，兩名同行女子之一就是徐英羅。消息指，徐英羅與金正男日久生情，成為金正男「三奶」，他們早年遷移到澳門同居，隨後結婚。

　　另外，有消息指，三名被捕涉案疑犯段氏香、艾莎和李鐘哲，預料會於今日被正式控以謀殺罪。
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