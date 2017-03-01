﻿特朗普諷奧斯卡太專注政治

剛於周日舉行的奧斯卡頒獎典禮被視為史上最具政治意味，還在最後一刻發生最佳電影頒錯獎烏龍事件，令整晚成為嘲諷對象的美國總統特朗普乘機「抽水」，指頒錯獎是因為這些人只花心思在他身上，不專心把節目做好。特朗普在白宮橢圓形辦公室接受保守新聞網站布賴特巴特新聞（Breitbart News）訪問時說，奧斯卡主辦單位「沒把他們的眼睛放在要打的球上」，是因為「他們太專注於政治上了」。他續說，「這實在有點傷心，奧斯卡的魅力沒有了」，「我完全不覺得那是個充滿魅力的夜晚，我去過奧斯卡頒獎典禮，是我記憶中非常特殊的經驗，但如今變成這樣，讓人難過。」