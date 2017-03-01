﻿美揭IS教戰士吃人肉

英國反極端主義智囊機構奎利恩基金會（Quilliam Foundation）在極端組織伊斯蘭國（IS）一間訓練學校內發現一本手冊，教導受訓戰士吃人肉，告訴他們可以把非回教徒的屍體當作食物。另一方面，美國國防部長馬蒂斯已向白宮提交「快速打敗」伊斯蘭國的新作戰計劃，包括提出把美國軍事介入敍利亞的行動升級。



奎利恩基金會行政總裁拉菲克證實，伊斯蘭國訓練恐怖份子的課程中有吃人肉的一項。手冊內容指，在打「聖戰」時，如無足夠食物，便可殺掉非回教徒或理念不一致的回教徒，把他們屍體當作食物，該本手冊還教導人體中有哪些部位可以吃，又教他們如何烹煮人肉。而美國總統特朗普承諾上台後大力打擊伊斯蘭國，周一國防部長馬蒂斯便向特朗普提交了「快速打敗」伊斯蘭國的新計劃，