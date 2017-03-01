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﻿北韓副外長突訪京將晤王毅

2017-03-01 列印
美聯社
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　　北韓副外相李吉成突然訪問中國。外交部發言人耿爽回應表示，李吉成是應外交部邀請，在昨日至本月四日訪華，期間李吉成將與外交部長王毅會談，就共同關心的議題交換意見。

　　李吉成昨日中午乘搭高麗航空的航班抵達北京，獲中方人員到機場迎接。南韓大使館昨表示，已獲悉李吉成訪問中國，正關注相關日程安排。據悉，今次是繼去年五月北韓勞動黨中央委員會副委員長李洙墉後，再次有北韓官員正式訪華。
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