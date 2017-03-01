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日報新聞 > 國際

﻿驗血可提早發現卵巢癌 Blood tests spot ovarian cancer early

2017-03-01 列印
　　A blood test every four months could help women at high-risk of ＂ovarian cancer＂ find tumours early， say doctors.　BBC

　　醫生表示，每四個月做一次血液檢查，可幫助易患「卵巢癌」的高危婦女提早發現腫瘤。　

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