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﻿金正男被殺案 兩女否認控罪

2017-03-02 列印
　　北韓領袖金正恩同父異母胞兄金正男遇刺事件，涉嫌以VX毒液暗殺金的越南籍女子段氏香、印尼籍女子艾莎，昨日首次提堂，警方派出大批荷槍實彈警員負責押解兩人、守衞法院大樓內外，若法院裁定二人謀殺罪成，可判處死刑。

　　段氏香、艾莎昨日首次就謀殺金正男控罪提堂，警方清晨時份派出大批荷槍實彈警員負責押解兩人、守衞法院大樓內外，她們亦着避彈衣以防萬一。法庭透過傳譯員向二人解釋控罪，艾莎點頭示意明白及表示自己無辜；而段氏香則以簡單英語否認控罪。法官最後應主控官要求，等待政府驗屍和毒理等報告，案件下月十三日再次提堂。
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