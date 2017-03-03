 Advertisement
  • 2017年3月3日 星期五
  • 19º
  • 56%
熱門： 林鄭月娥公屋香港玩具傳奇曾俊華劉夢熊

日報新聞 > 國際

﻿英上議院設限 「脫歐」之路受阻

2017-03-03 列印
　　英國「脫歐」之路遇到重大挫折，上議院審議「脫歐」草案期間，通過修訂條文動議，要求首相文翠珊政府保證英國將來脫離歐盟後，旅居英國逾三百萬名歐洲公民仍享有居英權。

　　英國國會下議院早前通過「脫歐」草案，議案周三提交上議院審議，但議員卻通過修訂草案，要求政府須在草案中加入條款，保證英國脫歐後，旅居當地逾三百萬名歐洲公民仍享有居英權。分析指出，雖然上議院要求修訂「脫歐」方案僅能阻延進程數天，卻顯示英國國內反對「脫歐」聲音仍然強烈，文翠珊政府未來兩年與歐盟展開談判時，仍要面對諸多挑戰。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd