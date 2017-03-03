﻿大馬取消北韓免簽待遇

德甲升班馬RB萊比錫二連捷續居次席，下季參戰歐聯在望，董事局主席米沙拿夫澄清參賽資格，更下令以此為目標。一對着火箭頭迪姆華拿和科斯貝治聽命後，今晚聯賽勢合力作客撕破奧格斯堡防線，客勝去馬。（有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 迪姆華拿和科斯貝治近期近日腳風皆甚順，上輪德甲主場3:1勝科隆一戰各入一球，助萊比錫二連捷穩佔次席。 雖然該隊和奧地利勁旅薩爾斯堡紅牛同屬一能量飲品公司擁有，或有違一個班主不能有兩支球隊出戰歐聯的規定，但萊比錫董事局主席米沙拿夫澄清：「己隊與薩爾斯堡都是獨立球隊，絕對有資格出戰歐洲賽。...

2017-03-03