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﻿大馬取消北韓免簽待遇

2017-03-03 列印
美聯社
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　　馬來西亞、北韓兩國關係，因北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男遇刺案變得惡劣。大馬政府昨宣佈，基於國家安全理由，從下周一起取消北韓居民免簽證入境待遇，有關人士入境前，須先向大馬駐北韓大使館申請簽證，獲批後才可入境；平壤政府暫未回應馬方決定。另外，大馬警方扣查懷疑涉案北韓男子李鐘哲十一天後，因證據不足決定今日釋放他，並將其驅逐出境，案中兩名女疑犯段氏香、艾莎日前已首度提堂。
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