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日報新聞 > 國際

﻿智利首都恢復食水供應 Drinking water returns to Chile capital

2017-03-03 列印
  Water supplies have been restored in most of Chile's capital Santiago after floods＂contaminated＂a major river providing most of the city's water.BBC

　　智利首都聖地亞哥大部分地區已恢復食水供應。較早前，洪水「污染」一條向首都供應大部份食水的大河。英國廣播公司

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