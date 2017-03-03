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﻿43億年「細菌」化石加國出土

2017-03-03 列印
美聯社
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        科學家利用激光顯微鏡觀察一批由加拿大魁北克省哈得遜灣東岸撿獲鐵石英樣本，結果發現內藏較頭髮更幼細的細管結構、有機物，推斷細管結構是化石。科學家推斷，細管結構是一種細菌，化石可能是一種三十七億七千萬至四十二億八千萬年前形成。科學家過往曾在格陵蘭遠古石塊內，發現有三十七億年歷史的化石，但今次發現較該批化石歷史更久遠。
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