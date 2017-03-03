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﻿全球最短鐵路 五月重新營運

2017-03-03 列印
美聯社
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　　《星聲夢裡人》雖然失落奧斯卡最佳電影，但仍深得全球影迷喜愛，電影內出現的洛杉磯「天使鐵路」，更成為熱話。「天使鐵路」是全球最短鐵路，全長僅二百九十八呎，由一列共兩卡車廂的列車，接載乘客來往市中心和半山，它由一九○一年開始營運，但到二○一三年因安全問題停駛。洛杉磯市長加爾塞蒂周三宣佈，當局已解決該鐵路安全問題，有逾百年史的「天使鐵路」可望於今年五月起再投入服務。
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