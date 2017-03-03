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﻿「夕陽熊貓」閃現

2017-03-03 列印
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        日本兵庫縣明石市市立天文科學館周三黃昏時份拍攝一個有趣景色，館長長尾高明二○一三年十月拍攝夕陽時，將該館以西約一千四百米處的電波塔攝入鏡頭，塔上兩個直徑四米的圓形天線化作眼睛，令夕陽看似長有一副熊貓臉。天文科學館表示，一年只有三月一日、十月十二日兩次機會目睹「夕陽熊貓」 ，而今次是該館相隔三年半後，再次公開夕陽熊貓相片。
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