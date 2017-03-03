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﻿受特朗普啟發 奧花雲費考慮選總統

2017-03-03 列印
美聯社
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　　紐約地產商特朗普以「政治素人」身份入主白宮，其咄咄逼人作風雖不斷引起爭議，但亦激發不少人思考問題。名嘴奧花雲費接受電視訪問時表示，毫無政治經驗的特朗普當選後，令她明白政治經驗並非競逐總統寶座必要條件，亦開始思考四年後角逐總統可能性。奧花雲費是美國最具影響力女性之一，其受歡迎程度僅次希拉莉、米歇爾、德國總理默克爾。奧花雲費在去年大選中曾公開表態支持希拉莉，但特朗普曾經表示，希望奧花雲費可擔當其副手。
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