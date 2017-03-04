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﻿提及南京大屠殺 村上新作惹爭議

2017-03-04 列印
美聯社
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        日本暢銷作家村上春樹相隔七年，在上月出版最新長篇小說《騎士團長殺人事件》，令不少書迷引頸以待，更掀引搶購潮。但部份書迷拜讀該作品後大為不滿，原因是村上在該作品內提及南京大屠殺，更寫道事件中有四十萬中國人罹難，部份右翼讀者批評所寫罹難者數字，較中方官方數字多出十萬；有讀者堅稱沒有南京大屠殺，一切皆是憑空捏造；更有人質疑村上誇報死傷數字，是要博取中國支持他贏得諾貝爾文學獎。
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