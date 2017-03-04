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﻿鼓勵病童多閱讀 梅拉尼婭醫院講古仔

2017-03-04 列印
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　　美國第一夫人梅拉尼婭首次進行義務工作，她周四響應世界讀書日，帶同大批蘇斯博士所著兒童書前往紐約長老會醫院探望病童，與他們聊天，其間她隨便拿起一本兒童圖書朗讀，希望鼓勵兒童讀書，梅拉尼婭在醫院逗留兩小時才離開。而在周三，她亦前往華盛頓一間兒童醫院探訪，並與一班病童和家屬合照留念。
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