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﻿九州新觀光列車 VR燒酒一應俱全

2017-03-04 列印
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　　九州鐵路下月將會推出兩列全新觀光列車翠鳥、山翠鳥，觀光列車往來熊本市與人吉市，車程約兩小時。乘客可一邊眺望眼前美景，一邊品嚐限定車內銷售的特製便當；而翠鳥號更設有吧台，每月會銷售數次高級燒酒。另外，乘客更可以透過車內虛擬現實裝置，從高空鳥瞰日本三大急流之一的球磨川景色。
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