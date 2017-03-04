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﻿金正男遇刺案 北韓籍疑犯被逐出境

2017-03-04 列印
■李鐘哲昨被大馬警方遞解出境。美聯社
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        北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男遇刺身亡事件，馬來西亞警方因證據不足，昨釋放案中唯一被捕北韓籍疑犯，並將他遣送離境。另外，金正男家屬未有應大馬警方呼籲到吉隆坡，但當地傳媒昨公開死者身上紋身圖案，相信有助確認其身份。

　　大馬警方因證據不足，昨釋放案中唯一被捕北韓籍疑犯、扣查十一天的李鐘哲，由於其簽證已經過期，當局安排他身穿防彈背心，由警車從雪邦警區總部護送到移民局，辦理驅逐出境手續。

　　馬國外交部發表聲明說，強烈譴責任何人於任何情況、任何地方使用VX毒劑，特別是在公眾場所使用，將危害普羅大眾。直至昨日金正男家屬未有應大馬警方呼籲到吉隆坡協助辨認死者身亡，而當地傳媒昨公開死者身上紋身圖案，與金二○一三年在新加坡拍攝的相片相似，或有助確認其身份。
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