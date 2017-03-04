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﻿特朗普視察新航母 承諾擴充海軍

2017-03-04 列印
■特朗普登上福特號視察，並承諾擴充海軍規模。美聯社
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　　美國總統特朗普首次以三軍總司令身份，登上海軍福特號核動力航空母艦視察，並承諾擴充海軍規模。

　　特朗普周四在弗吉尼亞州紐波特紐斯登上新一代核動力航空母艦福特號視察，並發表演說，表示海軍規模已縮減至一戰以來最小，不少船艦和戰機有待更新，而白宮日前發佈新一財年預算方案，下年度國防預算較上一年度增加近一成至六千零三十億美元（約四萬七千零三十四億港元）。他又指，軍方正建造另一艘新一代核動力航空母艦甘迺迪號，該艦服役後，海軍將同時擁有十二艘航空母艦。
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