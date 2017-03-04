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﻿加菲貓男定女？ 網上激辯60小時

2017-03-04 列印
美聯社
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        網上百科全書「維基百科」上周上演一場長達六十小時的論戰，兩批人為漫畫角色加菲貓的性別舌劍唇槍。事緣加菲貓作者戴維斯二○一四年曾表示，加菲並無指定性別、種族、國籍、年齡，諷刺作家德克薩斯上周在維基百科加菲性別從雄性更改成無性別後，隨即引發一場大戰，在超過兩天半內，加菲性別一欄先後編輯二十次；性別之爭其後蔓延到社交網絡。美國最後向戴維斯本人求證，對方表示加菲是男性，其女友名叫艾琳；但德克薩斯卻質疑，戴維斯是「今日的我打倒昨日的我」。
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