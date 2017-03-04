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﻿影帝送咖啡機 為白宮記者打氣

2017-03-04 列印
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　 美國總統特朗普與傳媒關係惡劣，作為駐白宮記者一點也不好受。金像影帝湯漢斯日前特意送贈一部全自動意式咖啡機為駐白宮記者打氣，並附上親筆字條，讚揚記者是為真理、正義、美國精神而戰，希望咖啡可幫助他們提神。今次並非湯漢斯首次送贈咖啡機給白宮記者，喬治布殊執政時期，他得知記者沒有咖啡機可用時，特地送贈一部；至二○一○年他得悉舊機損毀，湯漢斯送上一部新機。
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