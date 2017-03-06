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﻿《飛黃騰達》收視差 特朗普怒炒阿諾

2017-03-06 列印
網上圖片
美聯社
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        兼任電視節目《飛黃騰達》執行製作人的美國總統特朗普，曾因節目收視問題，與現任主持荷里活著名影星、加州前州長阿諾舒華辛力加在社交網站Twitter隔空對罵。阿諾上周五突然宣佈，因節目深受政治因素影響，決定不擔任新一季主持人。特朗普之後在Twitter表示，阿諾並非自願離開，而是因收視率下挫被撤換；面對特朗普指責，阿諾亦不甘示弱，隨即在Twitter還擊：「你應該考慮請一些新人幫你寫笑話和查核事實」。
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