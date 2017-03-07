﻿伊萬卡千金中文老師 係中國留學生

美國第一千金伊萬卡早前在社交網站上載女兒阿拉貝拉以流利普通話唱賀年歌流利而備受中國網民關注。原來年僅五歲的她已學習中文三年，阿拉貝拉的中文老師，是來自中國的女留學生景湧泰，她二○○八年赴美升學，畢業後便留在當地教中文。一三年她在紐約上東區一所語言中心教中文時，剛好成為阿拉貝拉及其弟約瑟夫的中文老師。景湧泰透露，報讀語言中心前，伊萬卡已聘用保母教導一對子女中文，故在課堂上用普通話與阿拉貝拉交流完全沒有障礙。