拜仁慕尼黑於歐聯十六強首回合領先5:1，今晚次回合作客酋長球場變例行公事。兩軍前三次歐聯淘汰賽階段碰頭，兵工廠次回合錄兩勝一和，今仗地頭有力小勝挽顏面。 （有線61、201台周三凌晨3:45直播） 四球在手的拜仁今仗絕對有權留力，正如○五、一三和一四年三次在歐聯十六強對阿仙奴，拜仁首回合都取得兩球優勢，次回合戰意稍為放鬆被阿仙奴有機可乘。○五年次回合阿仙奴勝1:0，總成績拜仁勝3:2；一三年次回合阿仙奴勝2:0，總成績賽和3:3，然而拜仁也憑作客入球晉級；一四年次回合和1:1，總成績拜仁勝3:1，因此今次拜仁坐擁5:1的優勢，被兵工廠勝回一仗實不出奇。 再者，在德甲...

2017-03-07