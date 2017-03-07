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﻿姚明係坐定企？

2017-03-07 列印
網上圖片
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　　中國「長城」、NBA火箭隊前中鋒姚明身高達二百二十九厘米，不但企起身時鶴立雞群，坐下仍然高人一等，網絡近日流傳身為全國政協委員的他，上周五到北京出席全國政協十二屆五次會議開幕式時一張相片，只見他雖然坐下，但與其他政協委員相比下，有如巨人誤闖小人國般，更有網民發揮無限創意，自行設計對白，指會議主持人陳慕燕說：「請注意會場秩序，後排那位委員請坐下」；姚明則回應說：「報告主持人，我已坐下，要不我躺下？」
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