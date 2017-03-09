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﻿金正男兒子持護照現身短片

2017-03-09 列印
　　北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男大馬遇刺身亡，其遺屬一直未有到吉隆坡協助確認死者身份。「千里馬民防」周三影片分享網站YouTube發佈一段題為《KHS Video》四十秒長短片，一名青年以英語自稱是金韓松，北韓金氏家族成員，其父不久前被殺，現時與母親、胞妹一同生活。他又公開展示一本護照，但個人資料頁以黑色方塊完全遮住，外界無從確認護照上名字。

　　組織其後在官方網站表示，金正男家屬上月要求組織協助逃離並提供保護，現時一家三口已安排到安全地點；組織並感謝中國、美國、荷蘭、一個匿名國家提供協助，但拒絕透露金正男家屬下落。

　　韓國統一部官員表示，並未聽聞「千里馬民防」，但該國情報官員隨後證實，片中青年是金韓松本人。

  而馬來西亞警察總長卡立阿布巴卡稱，當局從未曾知悉該組織存在，但稱警方有方法聯絡金正男家屬。
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