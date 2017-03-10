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﻿「警豬」 紐約萌爆出更

2017-03-10 列印
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        美國紐約日前有一隻「警豬」出更，兩名警員日前在曼克頓蘇豪區巡邏時，赫然發現兩名途人用紅繩牽着一隻穿着警員制服的寵物豬，警員上前與主人交流，又與新同僚合照。據悉，該隻「警豬」經常在蘇豪區出沒，不少途人發現其蹤影時，均會停下腳步與牠合照並成上載社交網站Instagram，令牠成為網上紅豬。按紐約市法例規定，居民不得在家飼養寵物豬，但帶牠上街不屬違法。
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