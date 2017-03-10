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﻿日廢棄車站 變身電影《車站》景點

2017-03-10 列印
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        日本北海道鐵路留萌線增毛站，因使用率極低去年十二月已經廢棄，而增毛町日前決定，將舊車站改建為旅遊景點，並按著名影星高倉健一九八一年主演電影《車站》中，出現的增毛站畫面展開復修工程，預計最遲明年春天公開亮相。復修後的車站較現時寬敞，並增設可作為遊客休憩區或活動場所的多功能大廳、展示鐵道與電影劇照等物品的展示室，現有在車站經營的當地物產店亦會保留。
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