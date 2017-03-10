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﻿馬耳他「藍窗」倒塌

2017-03-10 列印
網上圖片
美聯社
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　　美國電視連續劇《冰與火之歌：權力遊戲》取景地點、地中海島國馬耳他著名景點天然岩石拱門「藍窗」，因抵受不住千百年間強風、海水不斷侵蝕，周三倒塌，馬耳他總理穆斯卡特在社交網twitter公佈該消息時，形容感到心痛。「藍窗」位於馬耳他第二大島戈佐島，與本島「藍洞」、科米諾島「藍湖」合稱「三藍」，它由於遠看像一扇巨大窗戶，且能看到藯藍色海洋，因而得名「藍窗」。
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