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﻿墨西哥捲餅 20萬一客無人食

2017-03-10 列印
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　　墨西哥捲餅是當地著名平民小食，但墨國下加利福尼亞州一間豪華度假酒店的主廚利塞里奧，卻做出一款以神戶牛肉、魚子醬、鮮蝦、松露、24K金箔作饀料的名貴版捲餅，每件索價二萬五千美元（約十九萬五千港元），至今未有人訂購。不過，要品嚐該款名貴捲餅絕非易試，因為食客必須入住該酒店總統套房，而且要支付一萬二千五百美元（約九萬七千五百萬港元）捲餅訂金。
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