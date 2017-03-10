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﻿朴槿惠彈劾案今表決　韓警嚴陣以待

2017-03-10 列印
■朴槿惠的支持者在憲法法院前示威。美聯社
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　　南韓憲法法院今日裁定總統朴槿惠彈劾案是否成立，當地警方今日在全國實施最高級別警戒，嚴防裁決結果釀成亂局。

　　憲法法院會於今日上午十一時電視直播宣判過程，為免裁決結果提前外洩，法院八名法官今晨才表決是否贊成彈劾，最少要達致六比二大比數，方可即時免除朴槿惠職務；若裁定彈劾案不成立，朴槿惠會即時復職，履行職務至明年二月任期屆滿。

　　除警方今日在全國實施最高級別警戒外，憲法法院亦向警察廳申請加強法院警戒、增派警員到場，防止出現混亂。
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