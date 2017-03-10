 Advertisement
  • 2017年3月10日 星期五
  • 19º
  • 85%
熱門： 換錯心捐骨髓特首選戰金韓松簡淑兒

日報新聞 > 國際

﻿危地馬拉兒童中心火奪22命

2017-03-10 列印
　　中美洲國家危地馬拉一間受虐兒童、街童收容中心周三發生大火，最少造成二十二名少女死亡。收容中心位於首都危地馬拉城東南二十五公里外聖何塞皮努拉鎮，火警前一晚中心曾發生騷亂，有院童集體逃走，部份人被擒回。當地傳媒報道，疑有院童不滿被擒回，蓄意點火燃燒院舍牀褥。消防員接報到場開喉灌救，將十名傷者送院，並在火場內發現最少二十二具屍體。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd