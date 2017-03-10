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﻿阿富汗軍方醫院遇襲30死

2017-03-10 列印
　　阿富汗首都喀布爾一間軍方醫院日前發生恐怖襲擊，造成最少三十人死亡。事發在周三下午，一名自殺式襲擊者在醫院門外引爆身上炸彈，最少三名偽裝醫護人員的武裝份子趁亂混入醫院大樓，持自動步槍向醫護人員、病人亂槍掃射，有人被迫跳樓逃生。阿富汗安全部隊迅速包圍醫院，出動直升機運送士兵到大樓，逐層清剿襲擊者。阿富汗國防部發言人稱，襲擊造成最少三十死逾五十傷，極端組織伊斯蘭國已承認責任。
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