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日報新聞 > 國際

﻿五百公斤胖女接受減重手術 Weight-loss surgery for 500kg woman

2017-03-10 列印
　　An Egyptian woman, believed to be the world's heaviest at 500kg (1,102lb), has undergone ＂weight reduction surgery＂ in India.BBC

　　一名體重達五百公斤（一千一百零二磅）、相信是全球最重的埃及女子，在印度接受「減重手術」。

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