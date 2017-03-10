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﻿IS領袖巴格達迪　據報逃離摩蘇爾

2017-03-10 列印
■伊拉克政府軍逐步奪回摩蘇爾控制權。美聯社
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　　伊拉克政府軍向北部石油重鎮摩蘇爾發動攻勢，已逐步奪回當地控制權，美國國防部官員周三透露，情報顯示長期盤踞當地的極端組織伊斯蘭國領袖巴格達迪，自行逃離該市，現時行蹤不明。

　　官員指，經過連月激戰後，伊拉克政府軍已重重包圍摩蘇爾、西部城鎮塔阿法，相信巴格達迪早前已趁亂逃離該市，並將戰鬥指揮權下放予地方司令。美軍特種部隊等軍事單位正搜捕巴格迪達，聯軍部隊則集中力量，對付伊斯蘭國各地方軍事司令。另外，華府官員透露，總統特朗普正考慮派一千名美軍前往科威特，協助打擊伊斯蘭國。
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