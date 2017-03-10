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﻿馬克龍支持度躍居首位

2017-03-10 列印
　　法國將於下月二十三日舉行首輪總統投票，最新民意調查顯示，中間派總統候選人馬克龍支持率上升至百分之二十六，以一個百分點之差超越極右領袖馬琳勒龐，登上首位，二人極可能雙雙出線，在第二輪投票時再決雌雄，而共和黨候選人菲永支持只有百分之二十，形勢大幅落後，勢必被淘汰出局。分析指，一旦馬克龍、馬琳勒龐躋身次輪投票，馬克龍可取得六成半支持入主愛麗舍宮。
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