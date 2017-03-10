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日報新聞 > 國際

﻿洪博培將任美國駐俄大使

2017-03-10 列印
　　美國前駐華大使洪博培據報已接受總統特朗普邀請，將會出任美國駐俄羅斯大使。白宮官員透露，特朗普本周初聯絡洪博培，表示希望提名其擔出任駐俄大使，洪博培則回覆接受提名。若參議院確認提名，洪博培將第三次出使，前總統老布殊執政時期，他曾任駐新加坡大使、而前總統奧巴馬上台後，他則任駐華大使。特朗普去年十一月當選後，一度考慮由洪博培出任國務卿。
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