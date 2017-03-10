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﻿澳講師冒充歌手索裸照

2017-03-10 列印
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　　澳洲昆士蘭科技大學四十二歲法律系講師高登查默斯（見圖），長相與加拿大樂壇天王Justin Bieber甚為相似，他涉嫌由二○○七年起在社交網站facebook、即時通訊軟件Skype內冒充Justin Bieber與未成年人士交談，誘騙對方傳送裸照給他。澳洲警方日前拘捕高登，在其電腦內發現獲大量十六歲以下兒童色情材料，遂落案控告他共被控九百三十一項罪名，疑犯將於下月六日在布里斯班提堂。
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