﻿兩月內須選出新總統 朴槿惠終被彈劾下台

南韓法院昨天一致通過重用親信干政的總統朴槿惠被彈劾下台，成為當地史上首位被彈劾下台的總統。據南韓中央選舉管理委員會規定，當彈劾通過，要在六十日內選出新總統。一批朴槿惠支持者在法院外示威，與防暴警察發生衝突，至少釀成兩死三傷。



自朴槿惠被揭發重用親信干政後，去年十二月九日國會通過彈劾議案後，憲法法院經過三個月聆訊及商議，昨日八位憲法法院法官一致贊成彈劾，法官形容「朴槿惠嚴重損害代議制民主精神和法治」。而憲法法院的彈劾審判是一次裁決終局的制度，因此不能對判決提出異議或上訴。朴槿惠代表律師批評判決不公，會商討下一步行動。



根據南韓中央選舉管理委員會規定，當彈劾通過，下屆總統的選舉必須在宣判日之後的六十日以內舉行，即五月九日可能成為總統選舉日。



八法官一致通過



憲法法院一月三日至二十七日期間舉行了十七次公開辯論，審問目前拘留起訴的崔順實等二十五名證人，另外，國會提交十三項彈劾​​追訴事件因由，檢方的「崔順實門」調查記錄長達五萬頁，因此今次裁決結果，無可避免會影響檢察機關對朴槿惠的調查。



原本朴槿惠若五年任期屆滿後，南韓將提供與總統任內年薪相若的總統任後年金、紀念項目資金支持等。現在判決彈劾成立，除保留縮短為五年的警衞服務外，其他禮遇將全部被取消。



支持者兩死30傷



一批朴槿惠的支持者，昨日聚集在南韓首爾憲法法院舉行示威，中午有示威者企圖闖入憲法法院，與在場的防暴警察發生猛烈衝突，情況變得混亂失控。其間有人懷疑從警車頂跳下，事件至少釀成兩死三十人傷；其中一名死者為七十二歲姓金男子，他被發現倒斃安國地鐵站外十字路口。



南韓憲法法院代院長李貞美現身法院時，她被傳媒拍到忘了除下頭上的髮捲。事件引起網民熱議，有網民甚至認為，這預示了裁決結果。