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﻿男子持斧襲德火車站七傷

2017-03-11 列印
　　德國杜塞爾多夫中央火車站發生傷人案，一名男子在車站月台上揮斧隨意襲擊候車乘客，七人走避不及受傷。事發在周四晚八時五十分，一名男子先在車廂內以利斧襲擊一名乘客後，再衝出月台隨意襲擊候車乘客。疑犯企圖跳橋逃走時失足跌傷，被接報到場警員拘捕。警方表示，疑犯是一名南斯拉夫男子，初步懷疑他患有精神病，相信事件並非恐襲，正調查其犯案動機。
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