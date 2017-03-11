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﻿特朗普入境禁令再遇挑戰

2017-03-11 列印
　　美國總統特朗普（見圖）日前簽署新行政命令，修訂原有入境禁令，仍無法抑壓國內反對聲音。夏威夷州華裔檢察長金士敬周三入稟聯邦地方法院，指控新禁令依舊歧視穆斯林，違反州及聯邦憲法，且影響該州經濟，要求法院頒令暫緩實施行政命令後，華盛頓州、紐約州、明尼蘇達州、麻省先後宣佈加入訴訟。華盛頓州檢察長弗格森周四表示，雖然禁令影響範圍收窄，但並無解決涉及的憲法問題，故再次入稟聯邦地方法院，要求法官裁定舊禁令適用於新行政命令。

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