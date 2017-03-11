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﻿瑞咖啡室槍擊案兩死一危殆

2017-03-11 列印
　　瑞士發生槍擊案，兩名兇徒槍殺槍傷三人後逃去無蹤。事在周四晚上約八時十五分，兩名持槍男子闖入瑞士西北部巴塞爾一間咖啡室連開多槍，三名顧客中槍受傷，槍手行兇後朝火車方向逃去無蹤。警員接報到場封鎖案發現場附近道路，鑑證科人員到場蒐證，救護車將三名傷者送院，其中兩人傷重不治，另一人情況危殆。警方暫時未知兇徒行兇動機，現正追緝兩人下落。
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