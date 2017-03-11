﻿瑞咖啡室槍擊案兩死一危殆

九倉集團前天公佈業績，主席吳天海爆出大新聞，說旗下的有線寬頻已終止所有出售的洽商，集團對有線寬頻不會再延續資金承諾，未來將檢討是否再延續有線牌照，以及會否開辦新的免費電視台奇妙電視。 這個消息甚有震撼性，我有很多好友在有線做事，都是很出色的新聞工作者，聽到九倉主席吳天海這個講法，心中不期然亦泛起濃重的哀愁。 我過去曾講過，自己在一九九○年時，在一本叫《政經周刊》的雜誌工作，雜誌營運一年後結業，當時一眾同事聚首時，淚流滿面，自己亦在人生打工的初階段，感受到深刻教訓。 記得年初有電台評論到公司發花紅，說有些公司的花紅很少，令打工仔很不開心，當時我就說間間公司都希望多發花紅，但香...

2017-03-11