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日報新聞 > 國際

﻿印度洗衣機設「咖喱」按鈕 India washing machine launched with 'curry' button

2017-03-13 列印
　　A washing machine has been launched for the Indian market, with a special mode to tackle curry stains.

BBC

　　一款洗衣機專為印度市場而推出，它設有處理咖哩污跡的特別洗衣模式。

英國廣播公司
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