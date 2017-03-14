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﻿拍下「越戰女童」 名攝記榮休

2017-03-14 列印
        曾奪得普立茲獎的著名美籍越南裔攝影記者黃公崴本月宣佈告榮休，離開效力逾半世紀的美聯社。黃公崴投身新聞界至今留下大批震撼人心及令人難忘的相片。一九七二年六月八日，黃公崴在越南浪滂縣採訪越戰戰況，親眼目睹氣油彈投下，被火燄所傷的九歲越南女童潘金馥一絲不掛地奔跑，逃避戰火。黃公崴將該震撼的一刻用菲林記錄下來。黃拍完照片，立即將潘金馥送往醫院，救她一命。照片第二天刊出，傳遍世界，獲得高度評價，反映戰爭殘酷的真相。
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