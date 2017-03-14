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﻿和平獎得主馬拉拉 擬申讀牛津

2017-03-14 列印
　　史上最年輕諾貝爾和平獎得主馬拉拉，日前在英國伯明翰演說時透露，有意報讀英國大學政治、哲學和經濟學位課程，她已取得入學必須的高級程度會考成績。馬拉拉雖無透露報讀哪間學府，有消息指，她是申請入讀英國最高學府牛津大學。牛津大學政治、哲學和經濟學位課程被視為英國當代政壇精英搖籃，知名校友包括英國前首相卡梅倫、已故前工黨黨魁富特，及已故前首相威爾遜等。
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