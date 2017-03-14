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﻿傳日本向大馬提供金正男指紋

2017-03-14 列印
　　北韓領袖金正恩同父異母兄長金正男遇刺身亡一個月後，馬來西亞警方始確認死者身份，日本傳媒報道，日方曾向大馬提供金正男指紋資料，協助對方確認身份。另外，英國傳媒報道，北韓領袖金正恩下令暗殺兩名協助北韓前駐英國公使太永浩「脫北」的外國人。

　　日本傳媒引述政府消息稱，二○○一年當局拒絕他與家人入境，並在驅逐離境前採集各人指紋。金正男上月在吉隆坡疑遭毒殺後，日本政府曾向馬來西亞警方年金正男指紋、臉部照片、身體特徵數據，最終協助確認死者「金哲」真正身份是金正男。

　　另外，英國傳媒報道，北韓官方電台早前播出一段暗藏訊息的密碼廣播，並且由投奔韓國的脫北高官太永浩協助解密。傳媒稱，該段廣播實為一道暗殺命令，目標是曾協助太永浩「脫北」的英國商人、一名美國人，並提及目標人物姓名、工作地點，當局派員保護二人。
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