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﻿土總統稱西方仍存納粹主義

2017-03-14 列印
　　荷蘭政府禁止土耳其內閣部長入境引發的外交風波繼續發酵，土耳其總統埃爾多安揚言，荷蘭須為事件付出代價，並指責西方國家仍然存在納粹主義，更呼籲歐洲、國際組織制裁荷蘭；荷蘭首相呂則特批評對方言論不可接受，要求埃爾多安公開道歉，且荷蘭國民保持冷靜，不要作出過激行為。而歐盟多個成員國表態支持荷方，丹麥首相拉斯穆森決定押後原定與土耳其總理葉德仁會面；德國外長施泰恩邁爾則表示，希望土耳其政府、官員恢復理性，冷靜解決風波。
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